An Ghaeilge san Aontas Eorpach

Tomás Ó Canáin, Hannah Plunkett, Pádraig Ó hAiniféin, Shanna Ní Rabhartaigh, Séamus Ó Coileán agus Norita Ní Chartúir. Pictiúr: Kate Ní Dhomhnaill.
Cé mhéad dúinn a dhéanann staidéar ar na hábhair Ghaeilge a chloiseann ‘Beidh tú i do mhúinteoir amach anseo’ go seachtainiúil? Anois níl rud dá laghad mícheart le dul síos bóthar na múinteoireachta ach ní hé an t-aon rogha atá ann.
Tá na deiseanna post atá ar fáil i réimse na Gaeilge ag dul ó neart go neart. Áit amháin a chuireann breis is 150 post ar fáil d’aistritheoirí amháin, gan caint ar an méid post atá ar fáil i rannóga eile, ná an tAontas Eorpach.
D’fhreastail mé ar chaint ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne le gairid faoi na deiseanna atá ar fáil do mhuintir na Gaeilge san AE. Rinne léachtóir de chuid Ollscoil na Gaillimhe, Norita Ní Chartúir, éascú ar phainéal ar a raibh na daoine seo a leanas: Séamus Ó Coileáin (léachtóir aistriúcháin in Ollscoil na Gaillimhe), Shanna Ní Rabhartaigh (Comhordaitheoir Cáilíochta le Comhairle an Aontais Eorpaigh), Pádraig Ó hAiniféin (a chaith 9 mí ar intéirneacht de chuid an AE), Hannah Plunkett (a chaith 5 mhí ar thréimhse oiliúna san AE) agus mac léinn de chuid na hOllscoile Tomás Ó Canáin atá ina ambasadóir do phoist san AE san Ollscoil.
Níor thóg sé i bhfad ar an éascaitheoir na ceisteanna atá ag dó na geirbe ag pobal na Gaeilge a chur ar an bpainéal. Léirigh sí an t-amhras a bhíonn ar dhaoine faoin méid Gaeilge a úsáidtear san AE go laethúil. Chinntigh an painéal go raibh an Ghaeilge le feiceáil i ngach rannóg don AE. Dar leo cloistear an Ghaeilge in ionaid an AE sa mBruiséil agus i Lucsamburg níos minice ná mar a bhíonn sí le cloisteáil i nDáil Éireann.
Anuas ar an bpointe sin rinne Séamus Ó Coileáin an argóint go bhfuil an tAE i bhfad níos fearr ag úsáid na Gaeilge ná ár rialtas féin. Tá sé seo soiléir sa difríocht idir paicéid toitíní agus buidéil alcóil. Is togra de chuid an AE iad na fógraí ar na paicéid toitíní agus tá Gaeilge le feiceáil scríofa orthu, rud nach bhfuil le feiceáil ar aon bhuidéal alcóil atá faoi thogra rialtas na hÉireann. Chun cur leis seo dúirt Hannah gur airigh sí go raibh go leor measa ag baill eile an AE ar an nGaeilge, i bhfad níos mó ná mar atá sa mbaile, agus dar le Pádraig labhair sé níos mó Gaeilge agus é sa mBruiséil ná é i gCorcaigh.
Lean an t-éascaitheoir ar aghaidh agus chuir sí an cheist is mó atá i mbéal an phobail faoi láthair: cén tionchar a bheas ag an intleacht shaorga ar an nGaeilge san AE? Mhínigh Shanna Ní Rabhartaigh an chaoi a n-úsáidtear an intleacht shaorga i rannóg an aistriúcháin cheana féin. Bíonn córas meaisínaistriúcháin á úsáid acu. Foghlaimíonn an córas seo ón méid atá aistrithe ag aistritheoirí na rannóige cheana féin. Molann sé frásaí agus déanann an t-aistritheoir an cinneadh glacadh nó gan glacadh leo. Dar léi déanann siad ceartúcháin ar an gcóras iad féin go leanúnach.
Rinne Seamús agus Tomás an pointe ábhartha go mbeidh aistritheoirí ag teastáil go deo na ndeor mar ní féidir brath go huile is go hiomlán ar an intleacht shaorga. Luaigh Séamus go raibh cás ann le gairid den intleacht shaorga ag cur isteach píosa san ábhar aistrithe nach raibh ann ar chor ar bith sa mbunleagan. Is fiú a lua freisin gur chuir duine den lucht féachana ceist chostas an aistriúcháin san AE ar an bpainéal. Dar le Europeanmovement.ie tá costas €44 milliún ar ábhar an AE a aistriú go Gaeilge sa mbliain. Dar le ball den lucht féachana dá gcuirfí fiú leath den airgead sin i dtreo infheistíocht in intleacht shaorga bheadh an Ghaeilge in áit i bhfad níos láidre. É sin ráite ní hí an Ghaeilge amháin atá ag fáil an méid sin airgid. Sin é an méid a tugtar do gach teanga oifigiúil de chuid an AE.
Ar deireadh labhair an painéal ar na deiseanna atá ar fáil do chéimithe le Gaeilge san AE. Mheabhraigh Tomás don lucht féachana nach céim sa nGaeilge atá ag teastail ach díreach bunchéim agus ardchaighdeán Ghaeilge. Tá réimse leathan post ar fáil taobh amuigh den aistriúchán freisin. Ceist a chuireann imní ar go leor agus iad ag smaoineamh dul i dtreo post san AE ná go bhfuil an tríú teanga ag teastáil. Is fíor go bhfuil an tríú teanga de dhíth ort chun post buan a fháil ach níl sé riachtanach do na hintéirneachtaí. Chomh maith leis sin níl ach leibhéal B2 ag teastáil agus cuirtear ranganna ar fáil laistigh de d’uaireanta oibre agus thú ag obair leis an AE.
Is cinnte go bhfuil an Ghaeilge sábháilte san AE. An chéad uair eile a chuireann duine ceist ort an bhfuil tú ag dul ag múineadh abair leo mar a tharlaíonn sé go bhfuil tú ag smaoineamh dul ag obair don AE.