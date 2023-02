Géarghá le cainteoirí Gaeilge in earnáil na méain: Poist le fáil gan aon taithí.

Tá easpa Gaeilgeoirí in earnáil na meáin. Sin é a bhí le rá ag Rhiann Flemming atá ag Obair le Fíbín Media, mar Léiritheoir agus Oifigeach Gaeilge.

Bhí ócáid intéirneacht agus poist do chéimithe ar siúl in Ollscoil na Gaillimh ag deireadh na míosa seo caitheadh agus bhí Fíbín Media i láthair ann.

Dúirt Rhiann go bhfuil “bearna mór meilteach” in earnáil na meán ó thaobh daoine le Gaeilge a fháil agus gur é sin an deacracht is mó a bhíonn ag an gcomhlacht.

Léirigh sí an tábhacht a bhaineann leis na postanna taobh thiar den cheamara. Dúirt sí go bhfuil agus go mbíonn go leor daoine ag iarraidh a bheidh ós comhar an cheamara ach níl móra a bhíonn ag iarraidh a bheidh taobh thiar de, go háirithe iad siúd a bhíonn tar éis céim a bhaint amach.

Nuair a cuireadh an cheist, “An bhfuil nó an mbeidh postanna ann (in earnáil na meáin) sna todhchaí?”

D’fhreagair sí ag rá go mbíonn Fíbín Media ag cuardach daoine le Gaeilge i gcónaí. Luaigh sí go mbeidh an comhlach ag earcú 15 duine as seo go dtí deireadh na bliana.

Cuid de na rólanna atá á líonadh acu ná: léiritheoirí, innealtóirí fuaime, ceamaradóirí, eagarthóirí agus scríbhneoirí scripte.

Chomh maith le sin dúirt sí nach bhfuil taithí riachtanach le cur isteach ar an bpost, an rud is tábhachtaí ná go mbeadh Gaeilge ag an iarrathóir.

Ceist eile a cuireadh uirthi ná, cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gcomhlach dul san iomaíocht le na seirbhisí sruthú ar nós Netflix?

An freagra a chur sí ar seo ná, nach bhfuil aon phlé déanta maidir leis an bealach is fearr le haghaidh a bheidh ar an gcaighdeán céanna le Netflix. Ach, go mbeidh cláracha nua ag dul amach ar RTÉ go luadh. Dúirt sí go mbeidh na cláracha sin ag dul amach go laethúil agus go mbeidh siad le fáil ar seinnteoir RTÉ chomh maith. Rud a dhéanann easca é, mar a dúirt sí féin, “Binge watching” a dhéanamh orthu, an bealach nua a breathnaíonn duine ar chláracha.

Ceann de cláracha a bhí sí ag déanamh tagairt dó ná Simon Says. Beidh an clár seo le feiceáil ar RTÉ Junior ón 6ú lá de mhí Feabhra.

Luaigh sí go bhfuil tóir ar na cláracha trí Ghaeilge a léiríonn siad agus go mbaineann gasúir an-sásamh astú.