Agallamh Quickfire – Póilín Nic Géidigh

An tseachtain seo roinn Póilín Nic Géidigh, bean óg as Dún na nGall atá ag obair mar léiritheoir le Raidió na Gaeltachta, cúpla rud suimiúil liom i rith an agallaimh Quickfire – cuimhne ghalánta óna hóige, an sraith is fearr léi faoi láthair, agus tallann cheilte aisteach!

Chéad cheolchoirm a d’fhreastail tú air?

Taylor Swift ar an Speak Now tour i 2011. Bhí mé gafa léi ansin agus tá mé gafa léi go fóill!

Cuimhne is sásta atá agat ó d’óige?

I mo shuí ar ghlúin m’athair sa charr ar bhealach portaigh ag cur i gcéill go raibh mé ag tiomáint!

Chéad phost a bhí agat?

Bhí mé ag obair mar fhreastalaí in óstán – níl aon rud strusmhar nuair a smaoiním ar chuid dena laethanta a bhí agam sa phost sin!

An bhfuil tallann cheilte agat?

Tá mé iontach maith ag fáil greim ar rudaí a chaitheann daoine san aer isteach i mo bhéal – milseáin, cnónna, fíonchaora – 9 n-uair as 10 gheobhaidh mé greim air

Cad é a thugann sásamh duit?

Leabhar nótaí nó dialann úr!!

An bhfuil tú ag amharc ar sraith ar bith faoi láthair?

The Chair ar Netflix – Sandra Oh ina reachtaire úr ar Roinn Béarla i gcoláiste iomráiteach I Meiriceá. Iontach furasta a choimhéad!

An téacs deireanach a sheol tú?

“Cha bhíonn tú ábalta dhul abhaile, they’ve taken the roads in”

An chomhairle is fearr a bhfuair tú ariamh?

‘Glac d’am’, agus ‘stop your nonsense’!

An bhfuil ‘happy place’ agat?

Sa bhaile ar an Chreag Bheag ag amharc amach ar an fharraige.

Cad é a chiallaíonn ‘rath’ duit?

A bheith sásta, sláintiúil, agus ábalta dhul ar saoire

Agus… an focal Gaeilge is fearr leat?

Púiríní – prátaí beaga!