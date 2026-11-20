Seán de Búrca, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn, agus Molly Hickey, Leas-Uachtarán Leasa agus Comhionannais an Chomhaltais, ag léiriú tacaíocht don Phalaistín. Pictiúr: Instagram Chomhaltas na Mac Léinn @uniofgalwaysu.
D’eisigh Uachtarán Ollscoil na Gaillimhe, an tOllamh David Burn, ráiteas ar an 17 Samhain a thug le fios go bhfuil an Ollscoil ag cur deireadh lena nasc leis an institiúid Iosraelach Technion.
Bhí Ollscoil na Gaillimhe ina comhordaitheoir ar 11 ollscoil eile i dtogra taighde idirnáisiúnta darb ainm Asterisk, a fhaigheann maoiniú ón gCoimisiún Eorpach. Ba é aidhm an togra féachaint le fuinneamh a ghiniúint ó hidrigin a bhainfí as an bhfarraige. Obair fhiúntach, a deir tú, ach bhí Technion – an ollscoil is sine in Iosrael, a bhfuil dlúthbhaint acu le déantúsaíocht arm – ar cheann den 11 ollscoil eile. D’fhág sé sin go raibh muid ag tacú le hinstitiúid atá páirteach sa gcinedheighilt agus cinedhíothú atá á dhéanamh ag Stát Iosrael ar na Palaistínigh. Tá mic léinn agus foireann Ollscoile na Gaillimhe ag éileamh le fada an lá go gcuirfí deireadh leis an gconradh.
Faoi dheireadh thiar thall, táthar tar éis éisteacht lenár nglór.
Agóid ar son na Palaistíne ar siúl an mhí seo caite. Pictiúr: SIN/Emma Blighe.
Ó mhí Feabhra 2025 i leith, bhí an Comhaontas i gCoinne Cinedhíothú, Comhaltas na Mac Léinn in Ollscoil na Gaillimhe (CMLOG), an Cumann Dlúthpháirtíochta leis an bPalaistín agus eile ag agóidíocht in aghaidh chonradh na hOllscoile seo le Technion. Vótáil mic léinn anseo i Márta 2026 gur cheart go n-éileodh CMLOG “go scoirfeadh an Ollscoil de gach ceangal le Technion”. Cé go bhfuarthas freagraí doiléire ón lucht bainistíochta faoi thiomantas do chearta daonna, dúradh go raibh dualgas dlí ar an Ollscoil cloí leis an gconradh agus nárbh fhéidir tarraingt amach as an togra.
Tháinig brú ón taobh amuigh chomh maith céanna. Dhiúltaigh roinnt daoine mór le rá glacadh le céimeanna oinigh dochtúireachta ó OG mar gheall ar an gceangal le Technion. Dúirt Fondúireacht Nelson Mandela i mí Aibreáin 2026 go rabhadar ag déanamh athbhreithniú ar an úsáid a bhaineann OG as ainm laoch na hAfraice Theas le haghaidh ‘Ghradaim Cheannaireachta Nelson Mandela’. Fógraíodh gurbh é an conradh le Technion ba chúis leis seo.
Nuair a fógraíodh ar an 17 Samhain go raibh an Ollscoil tar éis a chur in iúl dá bpáirtithe in Asterisk go rabhthas ag tarraingt amach, d’fhoilsigh CMLOG ráiteas a dúirt nár cheart don ollscoil páirt a ghlacadh sa togra an chéad lá riamh, agus go raibh tuilleadh oibre le déanamh fós, sa méid is gur gá baghcat cultúir, eacnamaíochta, agus eile a dhéanamh ar Iosrael.
Tá an cinedheighilt agus cinedhíothú sa bPalaistín fós ar siúl. Tá institiúidí Eorpacha eile fós ag obair le Technion. Ach ar deireadh, rinne lucht bainistíochta na hOllscoile seo an rud ceart. Mar a dúradh i ráiteas ó Chumann Gaelach OG i ndiaidh an scéala Dé Máirt: ‘Taispeánann an nuacht seo go mbíonn bóthar fada casta roimh aon dream atá ag troid ar son cearta daonna, ach gur fiú coinneáil leis an troid.’
Tá Leo Oisíneach Mac an tSaoir ina eagarthóir Gaeilge le SIN don bhliain 2026/2027. Tá sé sa dara bliain is tá sé ag déanamh staidéir ar an nGaeilge is ar Léann an Aistriúcháin. Ta sé ar choiste an Chumainn Ghaelaigh freisin. Is as Baile Liam in oirthuaisceart Chontae na Gaillimhe é.