Éachtaí déanta ag mic léinn OG ag an Oireachtas

Rinne mic léinn de chuid Ollscoil na Gaillimhe éachtaí ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne i mbliana.
Gradam Chroí-Choláiste na Féile á bhronnadh ar Roseanne Ní Cheallaigh, Reachtaire Chumann Gaelach Ollscoil na Gaillimhe. Pictiúr: Conradh na Gaeilge.
Tá áthas ar an gCumann Gaelach in Ollscoil na Gaillimhe a fhógairt go raibh deireadh seachtaine den scoth acu ag Oireachtas na Samhna 2026 i gCill Airne, áit ar bhuaigh an Cumann trí dhuais le linn na féile.
Léirigh mic léinn na hOllscoile an spiorad pobail is fearr as na cumainn uilig, agus tugadh na gradaim seo a leanas ar ais abhaile go Gaillimh:
Buaiteoirí Dhíospóireacht Gael Linn: Bhuaigh Neans Nic Dhonncha agus Neasa Ní Ifearnáin an chéad áit sa chomórtas clúiteach seo. Léirigh siad scileanna díospóireachta ar ardchaighdeán agus iad i gcoinne na n-ollscoileanna eile.
Neasa Ní Ifearnáin agus Neans Nic Dhonncha i ndiaidh dóibh Corn Gael-Linn/The Irish Times a bhuachan. Pictiúr: Conradh na Gaeilge.
Gradam ‘Croí-Choláiste na Féile’ (urraithe ag Iarnród Éireann): Bronnadh an gradam seo ar an gCumann Gaelach in Ollscoil na Gaillimhe mar aitheantas ar an bhfuinneamh, an rannpháirtíocht agus an spiorad Gaelach a thugadar go Cill Airne thar an deireadh seachtaine.
An Feisteas is Fearr: Bhuaigh Reachtaire an Chumainn, Roseanne Ní Cheallaigh, an chéad áit don fheisteas is fearr ag cóisir na mac léinn agus í gléasta mar Gru agus na baill eile den Chumann gléasta mar minions!
Léiríonn sé sin an pobal iontach bríomhar atá againn sa Chumann Gaelach in Ollscoil na Gaillimhe. Táimid thar a bheith bródúil as an tsárobair ar fad atá déanta ag an gCumann!
Beidh fáilte roimh chách sa gcaifé in Áras na Gaeilge ar an gcampas ag a haon a chlog Dé Máirt, áit a gcuirfear fáilte abhaile roimh na buaiteoirí thuasluaite. Déanfar ceiliúradh ceolmhar orthusan agus ar na hiomaitheoirí eile a ghlac páirt i gcomórtais an Oireachtais is a bhuaigh duaiseanna dá gcuid féin.
Baill den Chumann Gaelach agus iad fíorbhródúil as Neasa agus Neans. Pictiúr: Conradh na Gaeilge.