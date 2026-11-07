“Doctor Who?”: Mhaígh léachtóir in Ollscoil na Gaillimhe go bréagach go raibh dochtúireacht aige.

[You can read this article in English here.]
Rinne RTÉ Prime Time fiosrúchán ar an léachtóir. Pictiúr: SIN/Jake Galvin.
Tá sé tugtha chun solais ag fiosrúchán a rinne RTÉ Prime Time gur mhaígh Tom Felle, léachtóir in Ollscoil na Gaillimhe a bhí ina Cheann ar dhisciplín na hIriseoireachta tráth, go raibh dochtúireacht san iriseoireacht aige nár bronnadh air riamh.
Dúirt Tom Felle, a chuirtí os comhair an phobail mar shaineolaí ar “nuacht bhréige” agus a luaigh “muinín agus trédhearcacht” mar ábhair spéise taighde, go raibh PhD aige ó City, University of London (City St George’s anois), a fuair sé ar an mbealach ar a dtugtar “PhD trí réamhfhoilsiú”.
“Ní raibh sé cosúil le PhD traidisiúnta,” a dúirt Felle le Prime Time, “sraith alt in irisí a bhí i gceist, a rinneadh in imeacht cúig nó sé de bhlianta.”
Nuair a fiafraíodh de cén teideal a bhí ar a thráchtas, ní raibh Felle in ann freagra a thabhairt. Nuair a fiafraíodh de an raibh a fhios aige cén fáth nach raibh cóip dá thráchtas i leabharlann City St George’s, rud a chaithfidh mic léinn a chur faoi bhráid na leabharlainne, ba é freagra Felle ar RTÉ nach raibh a fhios aige.
Léirigh tuilleadh fiosrúchán a rinne RTÉ go ndúirt City St George’s nach “PhD trí réamhfhoilsiú” a bhí in aon cheann de na ceithre PhD san iriseoireacht a bhronn an ollscoil sin sna blianta acadúla 2021/22 agus 2022/23. Dá bharr sin, tá an méid a dúirt City St George’s ag teacht salach ar mhaíomh Felle gur bhain sé a PhD amach ar an mbealach sin in 2022.
Thug Ollscoil na Gaillimhe an ráiteas seo a leanas faoin ábhar:
“Is go hinmheánach agus go príobháideach a ghabhfadh an ollscoil i ngleic le haon cheisteanna faoi fhírinneacht taifead acadúil.”
Níor fhreagair Ollscoil na Gaillimhe ceisteanna RTÉ faoin gcúis ar tugadh an teideal “Dr” do Tom Felle i bhfoilseacháin agus i bhfógraí oifigiúla na hollscoile, ná faoin gcaoi ar dheimhnigh sí cáilíochtaí Tom Felle.
Thuairiscigh SIN le déanaí ar aistriú Flirt FM agus ar ról Felle ann. Ó ba é Felle cathaoirleach bhord na stiúrthóirí, iarradh air roghanna a fhiosrú ar son na hollscoile maidir le todhchaí stáisiún raidió an champais.
Mhol Felle i dtuarascáil a rinne sé go ndéanfaí College Campus Radio DAC (Flirt FM) a fhoirceannadh – is é sin, é a dhúnadh – agus sos nó aistriú ceadúnais a lorg. Luaigh an tuarascáil freisin go raibh réamhchainteanna ar siúl leis an Stiúrthóir Acmhainní Daonna maidir le deireadh a chur le fostaíocht na foirne.
Níor ghlac an ollscoil le moladh Felle agus, ina áit sin, aistríodh a scaireanna sa chuideachta chuig Comhaltas na Mac Léinn in Ollscoil na Gaillimhe.
Leanfaidh SIN ar aghaidh ag fiosrú an ábhair seo.
Finn Brady is the Editor-in-Chief at SIN for 2026/27. Originally for Macroom, Co. Cork, Finn is currently in his fourth year of a BA in English with Creative Writing and Léann na Cumarsáide. His previous work includes Ros na Rún and TG4, as well as nominations for Journalist of the Year and Iriseoireacht trí Ghaeilge is fearr at the SMEDIAs.