Cearta doirte, ceart daonna: ‘Cosc ar Coca-Cola!’ – CMLOG

“Tabhair bata agus bóthar do Choca-Cola!” – Cathal Ó hÉigeartaigh, Comhaltas na Mac Léinn Ollscoil na Gaillimhe.
Pictiúir: Anthony Wallace/AFP via Getty Images.
An Comhthéacs
Tá a fhios an cat 7 a máthair cé h-iad Coca-Cola (CC), ach cad chuige a bhfuil muid ag caint futhú? Cén baint ata ag comhlacht deochanna leis an Phalaistín, agus cinedhiothú ata ar bun ansin?
Mar chomhlacht idirnáisiúnta, tá CC ag feidhmiú i ngach tír ar domhain, nach mór. A bhfuil ríthábhachtach anseo na go gcuimsíonn sé seo an Iosrael, fiú agus iad i mbun cinedheigilt agus cinedhíothú sa Phalaistín ó bhí 1948 ann. Shílfeá go mbeadh comh cailiúil ag iarraidh an t-íomha is deise a bheith acu agus gan baint dá laghad a bheith acu le stát den tsórt seo. Ach faraor, ní mar a shíltear a bhítear.
Fríd na blianta, a mhalairt ata i gceist ag CC. Ó fhoiréigean i gcoinne ceannairí ceardchumainn i guatemala sna 80dí, go Cholombia go luath sna 00dí, agus an cás mar atá inniu sa Phalaistín, is íorónach gur Dearg é an phríomhdhath ata in úsáid acu ina gcuid brandáil agus poiblíochta de bharr an iorad fola atá doitithe thar na blianta ina n-ainm.
Ach céard is Cearta Doirte ann?
Séard ata i gceist le cearta doirte ná an chearta éisiach le táirgí (mineral agus uisce sa chas seo) a dhíol in ait airithe. M sh. Go minic is ag comhlacht amháin alcóil a mbíonn cearta dirte i bpáirceanna móra spóirt, ar nós beoir Heineken i bPairc Dexcom Rugbaí Chonnachta.
In Ollscoil na Gaillimhe, i 2016, síníodh conradh 10 mblian go mbeadh an chearta eisiach ag CC táirgí deocha a dhíol ar champas OnaG. Ciallaíon sé seo, beag mas ó innéal díolacháin, ón Bhialann, nó fiú ó na caife/siopaí ar leis an Chomhaltas féin, níl an dara rogha ag mic léinn ach Coke, Monster, agus cinegheiglt ó shin.
Is maith uilig bheith ag tracht air feallanna CC go stairiúil ach cad chuige a bhfuil ML OnaG feargach i 2026?
Is iad an Central Bottling Company, an t-aon comhlacht a bhfuil sé de cheart acu tairgí CC a dhíol san Iosrael, a thugtar ‘CC Israel’ orthu go minic. Is leis an CBC monarcha in ‘Atarot’ in Oirthear Jeruselem. Is lonnaíocht faoi fhorghabháil ag na hIosraelaigh ó bhí 1970 é Atarot agus, mar dheimhnigh Cúirt Idirnáisiúnta an Cheartais i mí Iúil 2024, tá na lonnaíochtaí seo ar nós Atarot mídhleathach faoin dlí idirnáisiúnta.
Dár leis an Choiste Náisiúnta BDS, is ionann go bhfuil CC ag leanstan leo leis gcuid gnó san Iosrael i rith a gcuid cinedheigilt agus Cinedhíothú agus cur leis. Mar sin féin, agus CC ag íoc cánach sa tír, tádar a bheith a gcos cuidithe ar bhold mhuintir na Palaistíne. Mura leor seo, is go mion minic go bhfeictear saighdiúirí Fósa ‘Cosánta’ na hIosraela ( Is minice a thugtar Fórsa Forghabhala na Iosraela orthu).
Le blianta beaga ( agus móra) anuas táthar ag déanamh badhcat ar CC ar fud na cruinne. Ag deireadh na blian 2024, thug an ghluaiseacht BDS tacaíocht oifigiúil don bhadhcat seo, agus le nascanna Ollscoil na Gaillimhe leis an Iosrael faoi spotsholas cheana féin, ní nach ionadh go bhfuil aird á dtabhairt ar chonradh CC.
Más fíor sin, cad is féidir déanadh faoi?
I 2003, d’éirigh sa Choláiste Ollscoile, BÁC CC a chur dá gCampas de dheasca a raibh ag titeam amch i gColoimbia sa tráth cheanna. Bhí CC comh buartha faoin drochphoiblíocht seo gur éitil toscóireacht go hÉireann chun bualadh le h-ionadaithte ar na ML ann. Mar thoradh, níor díoladh táirgí CC ar a gCampas arís (ag an AML cibé) go ceann SCÓR bliana.
Tá cumhacht ag mic léinn. Ní gá glacadh leis an arracht de chomhlacht seo ar do champas. Cuir in iúil inniu más rud é go do sháigh agatsa de chinedhíothú á tacú le ar do champas.
*Tá buíochas ag gabháil do Ethical Consumer (1 Aibreán 2025) as cuid de na firicí atá luaite thuas faoi Coca-Cola san Iosrael